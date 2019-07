Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 17. und 18. August treffen sich auf der Maker Faire im HCC wieder DIY-YouTuber und geben Einblicke in ihre Makerwelt. Neu ist dieses Jahr ein Cosplayer-Panel, bei dem die Themen Rollenspiel und Kostümbau diskutiert werden. Wie jeder der rund 1200 ausstellenden Makern wollen auch diese beiden Gruppen Besucherinnen und Besucher inspirieren und zum Nachmachen animieren.



Maker Faire - das heißt Anfassen, Ausprobieren, voneinander lernen und vernetzen: Auch in der siebten Auflage der Maker Faire ist das Mitmach-Angebot vielfältig. Im Workshop von Sascha Mattiza kann man ein Elektroskateboard bauen oder man lässt gleich einen der Variobot-Roboter von Tino Werner für sich über den Parcours cruisen. Wer sich für das Holzhandwerk interessiert, kann bei Dominik Ricker lernen, wie man eine Schwalbenschwanzverbindung herstellt.



Bereits zum dritten Mal sind auf der Maker Faire Hannover Szene-YouTuber zu Gast. Angekündigt haben sich die mittlerweile auch in den USA sehr bekannte Makerin Laura Kampf und Hassan Abu-Izmero, der als "HABU" regelmäßig knapp 190.000 Follower mit Maker-Videos versorgt. Auch Jenni.Swiss ist wieder mit seinem Maker-Truck voller Werkzeuge vor Ort, genau wie die drei Hobbyschmiede von Hammertime. Einen kleinen Vorgeschmack liefert Arne Friedrich von kreith32 mit seinem Clip "We are back". https://youtu.be/jy2_c54CPL8



Auf dem Cosplayer-Panel klärt Sascha Wolf über den Verkleidungstrend auf. Wer Lust hat, in neue Rollen zu schlüpfen, kann mit den Cosplayern auf der Bühne diskutieren, die von ihrer großen Maker-Disziplin berichten: dem Kostüm- und Requisitenbau. Übrigens haben Cosplayer, Star-Trekkis und Steampunker freien Eintritt auf der Maker Faire.



Im Vortragsprogramm berichtet unter anderem Ralf Stoffels, was man als Hackerspace so alles mit einem Trafohäuschen anfangen kann und Moritz Metz verrät seine 99 ganz legalen Netzbasteltricks.



Ein absoluter Hingucker ist zudem das blinkende Schwarmkunstprojekt in der Dark Gallery. Gegen eine kleine Gebühr kann jeder zwei Platinen erwerben und sie anschließend mit Leucht-LEDs bestücken und anmalen. Während eine Platine das Schwarmkunstprojekt wachsen lässt, kann die zweite Platine als Schmuckstück mit nach Hause genommen werden. Entwickelt hat das Projekt der stadtbekannte Lichtbildhauer Franz Betz. Sowohl das Objekt als auch der Erlös werden am Ende einem guten Zweck gespendet.



Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich bei vielen Workshops vorab eine Online-Anmeldung.



Infos und Tickets zum bunten Familienfestival gibt es unter www.maker-faire.de/hannover



Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich hier für das bildstarke Event akkreditieren: https://bit.ly/2i5HrwR



Die Maker Faires stehen unter der Schirmherrschaft des Bundesbildungsministeriums.



Die Maker Faires Hannover und Berlin sind unabhängig organisierte Veranstaltungen unter der Lizenz von Maker Media, Inc.



Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make Magazin präsentiert.



OTS: Make newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115465 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115465.rss2



Pressekontakt: Heise Medien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sylke Wilde 0511 5352 290 sy@heise.de