Die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" reagiert auf die jüngsten Vorwürfe des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard und hat eine externe Untersuchung eingeleitet.? FT reagiert auf schwerwiegende Vorwürfe von Wirecard? Externe Untersuchung soll Kontakt von Redakteuren und Shortsellern klären - Kritik an FT-Berichterstattung auch von Schweizer Großbank UBSNachdem die "Financial Times" in den vergangenen Monaten diverse kritische Artikel über den DAX-Konzern Wirecard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...