Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 29 Euro gesenkt. Die Gewinnwarnung des Anlagenbauers sei nicht unerwartet gekommen, negativ überrascht habe aber ihr Ausmaß, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Perspektiven könnten sich sogar noch weiter eintrüben, gab sich Cohrs pessimistisch./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-07-25/11:35

ISIN: DE0005565204