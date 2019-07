Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Adidas, Airbus, Splunk und Linde - bei den Calls auf diese Aktien läuft es wie geschmiert. Auch der DER AKTIONÄR Titan 20 Index macht seinem Namen alle Ehre und lässt den Schein florieren. Leider verhageln SAP und jüngst auch Paypal nach Zahlen und Ausblick die Depot-Performance. Thomas Bergmann erläutert im Gespräch mit Cornelia Eidloth, wie er dem entgegenwirken will. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.