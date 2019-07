SYZYGY AG: Leichter Rückgang der Umsatzerlöse bei gleichbleibender Profitabilität DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SYZYGY AG: Leichter Rückgang der Umsatzerlöse bei gleichbleibender Profitabilität 25.07.2019 / 11:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rückgang der Umsatzerlöse um 2 Prozent auf EUR 31,6 Mio. im 1. Halbjahr - Weiterhin Wachstum im deutschen Kernmarkt mit 14 Prozent EBIT-Marge - Operatives Ergebnis leicht auf EUR 2,8 Mio. gestiegen - Konzernergebnis bertägt EUR 2,1 Mio. - Ausblick 2019: Umsatzentwicklung insgesamt auf Vorjahresniveau, bei positiver Geschäftsentwicklung in Deutschland gegenüber rückläufigem internationalem Geschäft; die operative EBIT-Marge (Umsatzrendite) wird bei 8 bis 9 Prozent erwartet Die SYZYGY Gruppe hat in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von 31,6 Mio. Euro erzielt. Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres bedeutet dies einen Rückgang um 2 Prozent. Im deutschen Kernmarkt konnte weiterhin ein solides Wachstum mit Umsatzerlösen von 23,6 Mio. Euro erwirtschaftet werden, wobei eine EBIT-Marge von 14 Prozent erzielt wurde. Das Ergebnis vor Steuern liegt auf Vorjahresniveau mit EUR 2,8 Mio., während das Konzernergebnis auf EUR 2,1 Mio. zurückging. Der Gewinn je Aktie beträgt EUR 0,15, bzw. EUR 0,07 im zweiten Quartal. Mit EUR 15,8 Mio. lag der Umsatz des 2. Quartals 5 Prozent unter dem Wert des vorangegangen Geschäftsquartals. Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt EUR 1,4 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8,6 Prozent. Die liquiden Mittel und Wertpapiere haben sich in der Berichtsperiode von EUR 13,7 Mio. auf EUR 8,3 Mio. reduziert. Darin ist die Dividendenausschüttung von EUR 5,4 Mio. vom 12. Juni 2019 enthalten. Die positive Umsatzentwicklung im deutschen Kernmarkt konnte die unter den Erwartungen liegende Entwicklung der internationalen Gesellschaften nicht ausgleichen. Dies wird sich im zweiten Halbjahr fortsetzen. Insgesamt belastet eine etwas schwächere Konjunktur - insbesondere im englischen Markt - die Auftragslage in der SYZYGY Gruppe. Daher rechnet die SYZYGY AG im laufenden Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen auf Vorjahresniveau. Die Restrukturierungsbelastungen aus dem internationalen Geschäft werden etwas höher ausfallen, so dass eine operative EBIT-Marge von 8 bis 9 Prozent erwartet wird. Zahlreiche Neukundengewinne im deutschen Markt führen zu einer weiterhin guten Entwicklung bzw. Wachstum im Kernmarkt. Q2-201- Q2-201- Verän- H1-201- H1-201- Verän- 9 8 d. 9 8 d. Umsatzerlöse (TEUR) 15.877 16.799 -5 % 31.566 32.223 -2 % EBIT (TEUR) 1.365 1.690 -19 % 2.807 2.794 0 % EBIT-Marge 8,6% 10,1% -1,5 8,9% 8,7% 0,2 pp pp Finanzergebnis (TEUR) -10 84 n.a. -18 235 n.a. Ergebnis vor Steuern 1.355 1.774 -24 % 2.789 3.029 -8 % (TEUR) Konzernergebnis (TEUR) 1.017 1.404 -28 % 2.092 2.324 -10% Gewinn/Aktie (EUR) 0,07 0,10 -30 % 0,15 0,17 -12% Operativer Cash Flow 3.048 978 n.a. -6.220 4.891 n.a. (TEUR) Der vollständige Halbjahresbericht ist ab 2. August 2019, unter http://ir.syzygy.de abrufbar. Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de 25.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 846725 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 846725 25.07.2019 ISIN DE0005104806 AXC0176 2019-07-25/11:47