Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Verhandlungen über eine strategische Partnerschaft mit Fnac Darty seien eine positive Nachricht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Eintrittskarten-Verkäufer könnte damit seine Position in Frankreich erheblich stärken. Auf dem aktuellen Kursniveau bleibe es aber beim Verkaufsvotum./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 08:39 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 08:39 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-07-25/11:46

ISIN: DE0005470306