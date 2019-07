Daun (ots) - Der Beschluss des Niedersächsischen Landtags, sich für eine Beendigung von DAB+ Digitalradio einzusetzen und stattdessen zukünftig auf eine breitbandige Internetverbreitung über 5G zu setzen, sorgte bundesweit für Kopfschütteln. Schließlich steht DAB+ Digitalradio nicht nur in Deutschland sondern in der gesamten Europäischen Union erklärterweise als digitaler Nachfolgestandard des 70 Jahre alten UKW-Radios fest. In Gesprächen mit Herstellern und Verantwortlichen aus Wirtschaft und Politik ist InfoDigital der Frage nach der digitalen Radiozukunft nachgegangen - und kommt zu einem eindeutigen Fazit.



Außerdem in dieser Ausgabe:



Mit zwei Digitalradios im Test und aktuellen DAB+ Mobilradios für den Sommer in Park und Garten stellt InfoDigital etliche spannende DAB+ Digitalempfänger vor. Um den ganz individuellen Musikgenuss geht es im Check aktueller Audiostreaming-Dienste. Anixe startet einen neuen frei empfangbaren HD-Sender nebst HbbTV-basiertem VoD-Angebot. Im Steckbrief stellt InfoDigital die Satelliten Eutelsat 7C und T-16 vor. Mit Joyn widmet sich InfoDigital der neu gestarteten TV- und Video-Streaming-Plattform, die Netflix und Amazon Prime Video entgegen treten soll. Unser Bericht von der Media Tasting 2019 wirft einen Blick auf den aktuellen Stand der digitalen Transformation der Medienbranche. Und mit TELE 5 Geschäftsführer Kai Blasberg sprechen wir über Nachhaltigkeit und den Status Quo der deutschen TV-Branche.



Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 08/2019 (Nr. 377), die ab Freitag, 26. Juli 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.



