Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total SA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals bewegten sich ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei sei es dem Ölkonzern gelungen, mehr freie Mittel zu erwirtschaften als von ihm erwartet./mf/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 02:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-07-25/12:09

ISIN: FR0000120271