Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - eno energy ist mit gut gefüllten Auftragsbüchern in das Jahr 2019 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 einen Zubau von 42,2 MW realisiert. Damit hat eno in Deutschland einen Marktanteil von 14,7 Prozent an der Brutto Zubauleistung Onshore Wind erreicht. Nach Angaben der Deutsche WindGuard betrug der Netto-Zubau Onshore Wind in Deutschland im ersten Halbjahr 231 MW (35 Anlagen) und der Brutto-Zubau 287 MW (86 Anlagen). Den kumulierten WEA-Bestand beziffert die Deutsche WindGuard zum 30. Juni 2019 auf 53.161 MW (29.248 Anlagen). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...