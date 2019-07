Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Volkswagen, Daimler, Facebook, Amazon, Alphabet, Aixtron. Die Aktie von Tesla stürzt nach Vorlage der Q2-Zahlen um 11 Prozent ab. Vor allem der weitaus höher als erwartete Verlust verschreckt die Anleger. Aber es gibt auch einige sehr positive Entwicklungen, insbesondere was die Liquidität und die weiteren Aussichten betrifft. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die überraschend starken Q2-Zahlen von Volkswagen, den Milliardenverlust bei Daimler, die erneut sehr guten Zahlen von Facebook trotz der Milliardenstrafen, die anstehenden Bilanzen von Amazon und Alphabet (Google) und den Kursprung bei der Aixtron-Aktie. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.