Wertpapiere der Deutschen Börse halten sich übergeordnet in einem langfristigen Aufwärtstrend auf und konnten zuletzt bei 130,70 Euro Anfang Juli einen Rekordstand markieren. Nur wenig später setzte eine kleinere Konsolidierung ein, die knapp an den 50-Tage-Durchschnitt herangereicht hat. Im heutigen Handel schießt das Wertpapier aufgrund der positiv aufgenommenen Quartalszahlen wieder nach oben und attackiert seine Zwischenhochs aus letzter Woche. Einen Rücklauf an die Jahreshochs und womöglich neue Rekordstände sind bei der aktuellen Konstellation nur eine Frage der Zeit, wodurch sich ein Long-Investment selbst in diesem Bereich noch als lohnenswert erweisen könnte.

Frisches Kaufsignal in Arbeit

Die heutige Tageskerze ragt bereits ein kleines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...