Pressemitteilung der eno energy GmbH:

- eno erzielt Marktanteil von 14,7 Prozent

- eno energy Gruppe in herausforderndem Umfeld gut ins Jahr gestartet

eno energy ist mit gut gefüllten Auftragsbüchern in das Jahr 2019 gestartet. Insgesamt hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 einen Zubau von 42,2 MW realisiert. Damit hat eno in Deutschland einen Marktanteil von 14,7 Prozent an der Brutto Zubauleistung Onshore Wind erreicht. ...

