Darmstadt / München (ots) - Eine Bietergemeinschaft unter Leitung von Arcadis, einem führenden globalen Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser, unterstützt die Deutsche Bahn bei der Bauüberwachung für das Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke München in den Losen Tunnel West mit den Stationen Hauptbahnhof und Station Marienhof.



Die Metropolregion München zählt zu den Wachstumszentren in Deutschland. Das S-Bahn-System der Region ist eines der größten in der Bundesrepublik und stößt inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen. Um das S-Bahn-Netz zu entlasten und auch in den nächsten Jahrzehnten den Zuwachs an Verkehr bewältigen zu können, wird eine zweite S-Bahn-Stammstrecke gebaut.



Diese rund zehn Kilometer lange zweite Stammstrecke zwischen den Bahnhöfen Laim im Westen und Leuchtenbergring im Osten ermöglicht einen weiteren Ausbau des Netzes, Taktverdichtungen und eine höhere Betriebsqualität. Zudem wird die Münchner Innenstadt aus der Region schneller erreichbar. Sie führt durch zwei eingleisige, jeweils rund sieben Kilometer lange Tunnel, die in bis zu 40 Metern Tiefe die Münchner Innenstadt unterqueren. Drei neue Stationen unter dem Hauptbahnhof, dem Marienhof und am Ostbahnhof werden gebaut. Umgebaut werden die Bahnhöfe Laim und Leuchtenbergring. Die Gesamtkosten des Großprojekts belaufen sich auf rund 3,8 Milliarden Euro (inklusive Risikopuffer).



Die Deutsche Bahn hat nun den Auftrag für die Bauüberwachung vergeben. Den Zuschlag erhielt die Bietergemeinschaft bestehend aus den Firmen Arcadis Germany GmbH, Bernard Ingenieure ZT GmbH, Geoconsult Deutschland GmbH und FCP-Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH. Der Auftrag umfasst ein Volumen von rund 35 Millionen Euro.



Der Leistungsumfang von Arcadis beinhaltet unter anderem die Bauüberwachung für die Fachgebiete Tunnel, konstruktiver Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Vermessung, Geotechnik, Abfallmanagement, Leistungen nach Baustellenverordnung, Vertrags- und Nachtragsmanagement, Fahrbahn, Oberleitungsanlagen, sonstige elektrotechnische Anlagen, Leit- und Sicherheitstechnik und Gebäude.



Arcadis verfügt über umfangreiche globale Erfahrung in Planung, Bau und Asset Management von schienengebundener Infrastruktur in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Amerika. "Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern auch die Deutsche Bahn von unserer Leistungsfähigkeit und Fachkompetenz überzeugen konnten. Engagiert und mit voller Kraft setzen wir uns nun für die Realisierung dieses für die Region München so wichtigen Mobilitätsprojekts ein", sagt Marcus Herrmann, CEO von Arcadis Europe Central.



Markus Kretschmer, Gesamtprojektleiter der 2. S-Bahn-Stammstrecke München bei der DB ergänzt: "Ich freue mich, dass wir den Auftrag für die Bauüberwachung in den Losen Tunnel West mit Station Hauptbahnhof und Station Marienhof vergeben konnten. Mit der Bietergemeinschaft haben wir einen kompetenten Partner in Sachen Bauüberwachung für die Realisierung der 2. S-Bahn-Stammstrecke München gewonnen."



Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen herausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte unserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern. www.arcadis.com



