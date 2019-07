Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Angesichts der Vorabveröffentlichungen sei das zweite Quartal des Autobauers wenig überraschend gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen des Managements zur Strategie seien erbaulich gewesen, allerdings komme es nun auf eine forcierte Umsetzung an. Angesichts der freien Mittel sei eine Senkung der Dividende wohl unausweichlich./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-07-25/12:45

ISIN: DE0007100000