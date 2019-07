Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Farbenherstellers sei gut ausgefallen, so Analyst Tim Jones in einer Studie vom Donnerstag. Die Margenverbesserung gewinne an Schwung./mf/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-07-25/12:47

ISIN: NL0013267909