Du hast sicher gelesen, dass die Voestalpine AG von der Europäischen Investitionsbank eine Finanzierung von 300 Millionen Euro erhalten hat. Das ist ordentlich viel Geld! Investiert wird es in das zu bauende volldigitalisierte Edelstahlwerk in Kapfenberg und in Forschung & Entwicklung. Ich finde spannend, wie sich die Voestalpine AG sukzessive von einem Stahlkocher zu einem innovativen Technologieunternehmen ...

