B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Die ByteWorx GmbH wurde 100%ige Tochter der B+S Banksysteme AG DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Die ByteWorx GmbH wurde 100%ige Tochter der B+S Banksysteme AG 25.07.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die ByteWorx GmbH wurde zum 01.07.2019 eine 100%ige Tochter der B+S Banksysteme AG. Damit vereint die B+S Banksysteme Gruppe fortan ca. 110 Mitarbeiter. Durch die Übernahme in die Konzerngruppe ergänzt B+S Banksysteme das eigene Dienstleistungs- und Produktangebot um den Bereich Wertpapier und Börse. Für ByteWorx als auch für B+S Banksysteme ergeben sich dadurch neue Synergien in den Bereichen Projekte, Produkte, Vertrieb, Rechenzentrum und Verwaltung. Beide Unternehmen ergänzen sich fachlich und technisch perfekt und haben die gleichen Zielmärkte und Visionen. Für die Kunden, Geschäftspartner, Interessenten und Lieferanten beider Unternehmen ändert sich grundsätzlich nichts. Die ByteWorx GmbH agiert weiterhin eigenständig mit ihrem bekannten wie geschätzten Leistungs- und Produktangebot. Alle Verträge und Vereinbarungen behalten ihre Gültigkeit. Auch Uwe Franke als Geschäftsführer verbleibt langfristig im Unternehmen und führt die Geschäfte weiter. Jedoch kann die ByteWorx GmbH ab sofort ein Plus an Leistungen, Kapazitäten, Auftragsvorgaben sowie ein nach ISO 27001 zertifiziertes Rechenzentrum anbieten. Ansprechpartner: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Wilhelm Berger Vorstand E-Mail: ir@bs-ag.com 25.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Elsenheimerstr. 57 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 74119-0 Fax: +49 (0)89 74119-599 E-Mail: office@bs-ag.com Internet: www.bs-ag.com ISIN: DE0001262152 WKN: 126215 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 846749 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 846749 25.07.2019 ISIN DE0001262152 AXC0202 2019-07-25/13:00