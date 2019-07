Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für DWS auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe solide Quartalszahlen vorgelegt, allerdings dennoch die Markterwartungen wegen Sondereffekten auf Kostenseite verfehlt, schrieb Analyst Pierre Drach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das von DWS selbstgesteckte Ziel, einen mittelfristigen Nettomittelzufluss pro Jahr von 3 bis 5 Prozent zu generieren, hält er für sehr optimistisch. DWS lege den Fokus auf den Asien- und US-Markt, verzeichne aber in Europa und Deutschland das größte Wachstum. Nach den jüngsten Kursanstiegen bestehe für die Aktie ein Rückschlagpotenzial./niw/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 07:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 08:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-07-25/13:04

ISIN: DE000DWS1007