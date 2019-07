Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Der Schnapsbrenner sei aus eigener Kraft etwas weniger stark gewachsen als am Markt erwartet, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insbesondere die Höher der Ausschüttungen könnte die Anleger enttäuschen. Sie könnten ohne Übernahmeziele letztlich aber höher ausfallen./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2019-07-25/13:09

ISIN: GB0002374006