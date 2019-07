Genf (www.anleihencheck.de) - Die globale Wachstumsdynamik verliert an Schwung, selbst in den USA, so die Experten von SYZ Asset Management.Angesichts dessen wollten die Zentralbanken weltweit ihre Geldpolitik wieder lockern. Doch werde das etwas bringen? "Leider bedeuten niedrigere Zinsen nicht automatisch ein höheres nominales Wachstum", ermahne Fabrizio Quirighetti, CIO und Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management. Denn die entscheidenden Probleme seien struktureller Natur. "Niedrigzinsen sind keine Lösung, sondern lediglich eine Möglichkeit, den Konjunkturzyklus zu verlängern und sich etwas vorzumachen", betone er. ...

