Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Weltwirtschaft nicht in einer Rezession steckt, hat die Gefahr dafür doch zugenommen, so die Anlageexperten der Luxemburger Fondsplattform Moventum.Die Notenbanken würden in ihrer Geldpolitik wieder expansiver. "Ein weiteres Absinken der Renditen an den Anleihemärkten ist deshalb wahrscheinlich", sage Carsten Gerlinger, Vice President der Moventum Asset Management S.A.. In den Portfolios sei deshalb die Laufzeit noch einmal erhöht worden. ...

