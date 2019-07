Nachdem Smatrics im vergangenen Jahr in Wien den ersten HPC-Standort Österreichs eröffnet hatte, wurde nun der zweite Schnellladepark mit insgesamt vier High Power Chargern mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 150 kW errichtet. Der Standort befindet sich auf dem Gelände der Tankstelle Leitner in der Anton-Hermann-Straße 3 in Feldkirchen bei Graz in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt Flughafen ...

