Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fraport vor Quartalszahlen des Flughafenbetreibers von 75 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Wachstum des Flugverkehrs verlangsame sich, und die Verhandlungen mit der Lufthansa beinhalteten Risiken, die im zweiten Halbjahr belasten könnten, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) des laufenden Jahres./gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2019-07-25/13:12

ISIN: DE0005773303