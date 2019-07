Hannover (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Sommer, Sonne, satte Temperaturen: Viele Biker nutzen in diesen Tagen das tolle Wetter für lange Ausflüge oder für die Fahrt in den Urlaub. Ganz egal, wohin es auch geht, vorher sollte immer erst ein kleiner routinemäßiger Sicherheitscheck gemacht werden. Helke Michael hat sich dazu mit einem Experten unterhalten.



Sprecherin: Vor jeder größeren Tour sollten unbedingt ein paar Dinge am Motorrad überprüft werden, sagt Andreas Faulstich von MotorradreifenDirekt.de.



O-Ton 1 (Andreas Faulstich, 20 Sek.): "Ein empfehlenswerter Routinecheck vor jeder Fahrt sind typische Sachen wie Ölstand, man sollte die Kette kontrollieren, die Beleuchtung und die Bremsen, natürlich auch das Reifenprofil und den Luftdruck prüfen. Wer viel fährt, sollte sich auch öfter mal die Zeit nehmen und die Profiltiefe vom Reifen messen. Das machen viele nämlich nur zu Beginn der Saison."



Sprecherin: Mindestens 1,6 Millimeter in den Hauptrillen sind in Europa Pflicht. Wie schnell ein Reifen abgefahren ist, lässt sich pauschal allerdings nicht sagen.



O-Ton 2 (Andreas Faulstich, 16 Sek.): "Das hängt immer von der Reifenqualität ab, von der Fahrweise, vom Fahrer und vom Reifentyp. Ein Tourenreifen hält in der Regel etwa zehn- bis 15-Tausend Kilometer. Ein Sportreifen, wenn man dynamisch fährt, kann auch schon mal nach 3.000 oder 6.000 Kilometern fertig für einen Wechsel sein."



Sprecherin: Aber nicht nur das Profil ist entscheidend. Bei Reifen, die fünf Jahre oder älter sind, könnte das Material brüchig sein. Sind neue Reifen fällig, kann das Internet schnell und unkompliziert Abhilfe schaffen.



O-Ton 3 (Andreas Faulstich, 11 Sek.): "Man hat eine unabhängige Beratung, ein großes Markensegment und bei MotorradreifenDirekt.de gibt es zum Beispiel auch einen virtuellen Reifenberater, wo man dann für sein Motorrad die individuelle Bereifung bekommt."



Sprecherin: Der Clou dabei: Egal wo man ist - die Reifen werden dahin geschickt, wo man sie gerade braucht.



O-Ton 4 (Andreas Faulstich, 15 Sek.): "Wir liefern nicht nur nach Hause, sondern man kann sich die ins Hotel liefern lassen oder in eine Werkstatt, die an der Tour-Strecke liegt. Man kann dort die Reifen gleich aufziehen lassen, bei über 2.500 Servicepartnern, die man auf unserer Seite findet."



Abmoderationsvorschlag: Hier noch mal die Webseite für alle Biker, die schnell und einfach einen passenden Reifen suchen und vor Ort montieren lassen wollen: MotorradreifenDirekt.de.



