VW hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als im Vorfeld von Analysten erwartet. Der Umsatz des Autobauers kletterte im Vorjahresvergleich um 6,6 Prozent auf 65,2 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis ging zwar um 8,1 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro zurück, lag damit aber über den Erwartungen von Analysten. Die Marge betrug 7,9 Prozent. Viele Analysten hoben im Anschluss an die Zahlen ihre Kursziele für die VW-Aktie an.