Garmin kennen die meisten noch als Hersteler von Navigationssystemen für Autos, die in Zeiten von Smartphones kaum mehr einer braucht. Das Unternehmen hat sich dank Smartwatches für Sportler neu erfunden und auch gute Nischenprodukte für Boote und Kleinflugzeuge, was jedoch auch zyklisch ist. Die Firma und der CEO ist sehr beliebt bei den Mitarbeitern, was zusammen mit der guten Produktqualität Garmin fast zu einem Qualitätsunternehmen macht! Allerdings sind die Kategorien heterogen und nicht einfach. Mehr dazu im Video: Dieser Artikel Garmin Aktie: Hat sich dank Wearables neu erfunden erschien zuerst auf investresearch.net. ...

