Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Overath (pts014/25.07.2019/13:00) - Ende des Jahres 2018 wurde ein Kompakt-Synthesegaskraftwerk nach Südostasien verschifft (vgl. Unternehmensnachricht vom 14.12.2018). Dieses wurde in der ersten Jahreshälfte 2019 unter Aufsicht der A.H.T.-Ingenieure errichtet und in Betrieb genommen. Ziel ist nun die Optimierung des Brennstoffes - dieser besteht aus deponiertem Abfall aus der am Standort gelegenen Mülldeponie. Zur Aufwertung und Konditionierung des Ersatzbrennstoffs installierte der Kunde eine eigenentwicklte Karbonisierungsanlage, die aus dem Rohmaterial nach Abtrennung von Fremdstoffen eine Hydrokohle mit ausgezeichneten Vergasungseigenschaften generiert. Aufgrund der Prozessführung des Doppelfeuerverfahrens kann dieser Brennstoff absolut emissionsarm in saubere Energie umgesetzt werden. Das relativ kleine Biomassekraftwerk soll Teil einer 5-MW-Installation sein und dient zunächst der Brennstoffoptimierung und zur Schulung des örtlichen Betreiberteams mit Hinblick auf die große Anlage. Erst im November vergangenen Jahres konnte der Kunde den Einspeisetarif mit dem staatlichen Energieversorger aushandeln. Durch regelmäßigen Fernzugriff wird nun das Projekt von A.H.T.-Ingenieuren zu Trainingszwecken unterstützt. Regelmäßiger Besuch des Kunden vor Ort für die weitere Projektentwicklung und spezifische technische Schulungen sind der A.H.T. wichtig, um die Partnerschaft in der Region auszubauen und festigen. Aufgrund "wild gewachsener" Deponien und eines vernachlässigten Abfallmanagement kann die A.H.T. einen wertvollen Beitrag bei der Beseitigung von Verschmutzungen durch wertschaffende und dringend benötigte Energie (Strom) leisten. Die Leistungen, die A.H.T. in diesem Zusammenhang liefern kann, bezieht sich auf die Planung, Errichtung und Betreuung von Energieprojekten sowie die Umwandlung von minderwertigen Einsatzstoffen in hochwertige Brennstoffe. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY ISIN: NL0010872388 http://www.aht-syngas.com (Ende) Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190725014

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2019 07:00 ET (11:00 GMT)