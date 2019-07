München (ots) - Darauf ein' Kerschgeist! Vor elf Jahren eroberte "Die Geschichte vom Brandner Kaspar" die Kinoleinwand. Mehr als eine Million Besucher alleine in Bayern sahen die Komödie von Joseph Vilsmaier über einen lebenslustigen Hallodri, der sogar den Tod hinters Licht führt. In dem neuen Kinofilm dreht es sich um Tod und Teufel. Dieses Duo Infernale ist erstmals gemeinsam in Gestalt von Michael Bully Herbig und Hape Kerkeling auf der Leinwand zu sehen.



Die Idee zur neuen Geschichte stammt von Michael Bully Herbig ("Der Schuh des Manitu", "Wickie und die starken Männer"), der auch dieses Mal wieder die Rolle des allzu menschelnden Boandlkramers übernehmen wird: "Mir hat diese Rolle so viel Spaß gemacht, dass ich sie unbedingt noch einmal spielen wollte."



Regisseur Joseph Vilsmaier ("Comedian Harmonists", "Herbstmilch") war sofort begeistert: "Als Bully mit der Idee zu mir kam, musste ich nicht lange überlegen. Mir war sofort klar, was für ein Potenzial in dieser Geschichte steckt!"



Nachdem Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt ist länger tot") und Ulrich Limmer ("Sams"-Filme) zusammen mit Michael Bully Herbig die Geschichte entwickelt haben, schreiben die beiden Autoren auch das Drehbuch.



Neben Herbig ist Publikumsliebling Hape Kerkeling in der Rolle des Teufels zu sehen. Kerkeling freut sich riesig auf die Dreharbeiten: "Es ist ein wirklich schönes, herzergreifendes und rasend komisches Drehbuch."



DER BOANDLKRAMER UND DIE EWIGE LIEBE ist eine Produktion der Perathon Medien in Co-Produktion mit dem neu gegründeten Medienunternehmen unter der Führung von Fred Kogel, das aus der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV sowie Wiedemann & Berg Film hervorgeht. Das neue Unternehmen wird auch den Kinostart, der für Ostern 2020 geplant ist, übernehmen. Die Dreharbeiten finden ab Oktober in Bayern und Österreich statt. Gefördert wird das Projekt durch den FilmFernsehFonds Bayern.



Über das neu gegründete Unternehmen:



Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film entsteht derzeit ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Medienunternehmen kauft und produziert zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.



