Frankfurt (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton gibt die die Ernennung von Matthew Williams zum Senior Director und Head of Institutional Sales, EMEA, bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für diese neu geschaffene Position wird Williams zum 1. September 2019 von Toronto nach Frankfurt wechseln. Von dort aus wird er für die Entwicklung und Leitung der institutionellen Vertriebsstrategie für Kunden in EMEA verantwortlich sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...