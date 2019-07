Auch in diesem Jahr veranstaltet Canada Life wieder die Spendenaktion "Mach's Möglich", bereits zum dritten Mal in Folge. Der Lebensversicherer möchte damit das ehrenamtliche Engagement von Menschen würdigen und in den Fokus rücken, die im Rahmen von Vereinsarbeit viel Gutes tun. Wie schon 2018 haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...