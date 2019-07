Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland steht bislang an der Seitenlinie des Handelsstreits und hat überwiegend eine Beobachterrolle, so die Analysten der DekaBank. Nur ein verschwindend kleiner Anteil der deutschen Exporte sei mit höheren Zöllen belegt worden. Dennoch würden sich spürbare Abschwächungstendenzen zeigen, die über die stark gewachsene Verunsicherung der Unternehmen im In- und Ausland kämen. ...

