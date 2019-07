LinkedIn macht aktuell Schlagzeilen. Für Anleger sind diese jedoch weniger interessant. Wesentlich spannender ist da schon, was Microsoft zu LinkedIn in der Zahlenkonferenz verrät. DER AKTIONÄR sieht in dem sozialen Netzwerk einen künftigen Kurstreiber der Microsoft-Aktie.Langweilige Schlagzeile…Die Schlagzeile lautet folgendermaßen: LinkedIn wechselt von eigenen Rechenzentren zum konzerneigenen Cloud-Dienst Azure. Für das soziale Netzwerk für "Professionals" bedeutet die Migration wohl Kosteneinsparungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...