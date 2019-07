Die productronica 2019 schürt hohe Erwartungshaltung an die Innovationstreiber: Wissensdurst und Innovationsgeist treiben Forscher, Entwickler und Konstrukteure seit jeher zu neuen bahnbrechenden Erfindungen in allen Bereichen des modernen Lebens an.

Die Umsetzung in funktionierende Produkte und Tools ist meist ein steiniger Weg, gepflastert von Niederlagen und noch mehr Erfolg. Dabei den diversen Herausforderungen rasch und nachhaltig nicht nur zu begegnen, sondern auch zu bewältigen, darauf hat sich die Elektronikfertigung in stoischer Manier über die Jahre hinweg allen konjunkturellen Aufs und Abs zum Trotz spezialisiert. Im Zuge der fortwährend steigenden Kundenanforderungen wurden Maschinen und Anlagen verfeinert, neu konzeptioniert und zu ausgereiften Serien getrimmt. Schließlich gilt es, Elektronikfertigern zukunftsfähige Investitionen zu ermöglichen. Das gilt sowohl für die Bestückautomaten und Lötanlagen gleichermaßen wie auch im weiten Feld der Inspektionslösungen und Handlingssystemen. Und Industrie 4.0 wurde nicht zuletzt gerade durch vielfältige Softwarelösungen befeuert, um die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Maschinen und Anlagen innerhalb einer Fertigungslinie zu ermöglichen und weiter zu optimieren. Traceability, Lean Management, Smart Factory, RFID und neuerdings auch Künstliche Intelligenz und Robotik sind nur einige der Highlights hin zu einer lückenlos straff vernetzten Elektronikfertigung.

Große Begeisterung und verdiente Gewinner

Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern - das haben sich Elektronikfertiger an die Fahnen geschrieben. Dafür benötigen sie die Innovationskraft der Anlagenbauer und der Software-Schmieden gleichermaßen, wie jene der Materialienprovider für die Löttechnik, Schutzbeschichtung und Reinigungsmedien. Dass sich besagte Zulieferer für die Elektronikfertiger nicht auf ihren bisherigen Erfolgen ausruhen, zeigt die Messe productronica alle zwei Jahre aufs Neue. Auf der productronica 2017 gaben sich 1200 Aussteller aus 42 Ländern ein Stelldichein und präsentierten Neuheiten aus den Bereichen Fertigung und Entwicklung von Elektronik. Den Anteil an internationalen Ausstellern bezifferte Falk Senger damals mit 48 Prozent. Der Geschäftsführer ...

