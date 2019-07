Daimler bleibt im Fokus der Anleger: Heute fällt die Aktie deutlich in den Keller und ist damit eines der Schlusslichter im sonst freundlichen Dax. In der vergangenen Woche (19.07.) fiel die Daimler-Aktie auf ein neues 6-Monats-Tief bei 45,51 Euro und damit dicht an das 5-Jahres-Tief vom 31.01.2019 bei 45,02 Euro. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf...

