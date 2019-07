Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Diageo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Jahreszahlen des Schnapsbrenners stimmten mit den Markterwartungen überein, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung eines zusätzlichen Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 4,5 Milliarden Pfund bedeute eine moderate Schuldenaufnahme, um Barmittel an die Aktionäre zu verteilen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 02:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 02:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0002374006