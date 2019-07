Verona, Italien (ots/PRNewswire) - Penta ID Innovation, ein kürzlich gegründetes SMO aus dem Penta Global Pediatric Research Network, und CROMSOURCE, eine internationale Auftragsforschungsorganisation (CRO), die ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukteindustrie anbietet, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, die sich auf die Verbesserung der Arzneimittelentwicklung für pädiatrischen Patienten konzentriert.



Die strategische Zusammenarbeit kombiniert die Expertise von Penta im Bereich pädiatrischer Infektionskrankheiten mit den Fähigkeiten von CROMSOURCE bei der Verwaltung weltweiter Arzneimittelentwicklungsprogramme, um die Herausforderungen der Einführung neuer Therapien für Kinder anzugehen.



"Wir freuen uns sehr, mit einer so renommierten und dynamischen Organisation zusammenzuarbeiten", sagte Oriana Zerbini, CEO von CROMSOURCE. "Die Partnerschaft wird es uns ermöglichen, wissenschaftliches, therapeutisches, regulatorisches und operatives Fachwissen auszutauschen und eine qualitativ hochwertige, hochskalierbare klinische Entwicklungsfähigkeit für die pädiatrische Forschung zu schaffen. Unsere strategische Partnerschaft wird die Verfügbarkeit neuer Produkte beschleunigen, um unerfüllte medizinische Bedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu decken."



Luigi Comacchio, CEO von Penta ID Innovation, sagte: "CROMSOURCE ist ein idealer Partner für Penta ID Innovation aufgrund seiner nachgewiesenen Qualitätsbilanz sowie seiner Detailgenauigkeit und seinem Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen in jeder Phase der klinischen Entwicklung.



Informationen zu CROMSOURCE



CROMSOURCE ist eine ISO-zertifizierte, internationale Auftragsforschungsorganisation, die ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen für die Branchen Pharmazie, Biotechnologie und Medizintechnik anbietet. Sie ist auf die klinische Entwicklung und flexible Resourcing-Lösungen spezialisiert und bietet einen flexiblen Ansatz, um sicherzustellen, dass die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden unterstützt werden. CROMSOURCE unterhält Niederlassungen in allen Regionen Europas und Nordamerikas. Weitere Informationen finden Sie unter www.cromsource.com.



Informationen zu Penta ID Innovation



Penta ID Innovation ist eine Site Management Organisation, die sich auf Projekte im Bereich der pädiatrischen Infektionskrankheiten spezialisiert hat und auf ein Netzwerk von leistungsstarken klinischen Standorten in Europa und der ganzen Welt zurückgreift. Um die Kluft zwischen Industrie und Wissenschaft zu verringern, kann sie auf das fundierte Fachwissen des Penta ID Network zurückgreifen, um wissenschaftliche Beratungsleistungen auf hohem Niveau zu erbringen und eine gut funktionierende Rekrutierung für die Pharmaindustrie zu gewährleisten. Weitere Informationen über Penta finden Sie unter www.penta-id.org



Via Giorgio De Sandre, 3 37135 Verona, Italien Tel.: +39 045 8222811 Fax: +39 045 8222812 www.cromsource.com



Penta: Luigi Comacchio E-Mail: luigi.comacchio@pentaidinnovation.com (file:///d:/Users/rbetencourt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UXVM39NT/luigi.comacchio@pentaidinnovation.com)Kontaktnummer: +39-342-6505460



CROMSOURCE: Margherita Mosconi E-Mail: Margherita.Mosconi@cromsource.com (file:///d:/Users/rbetencourt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UXVM39NT/Margherita.Mosconi@cromsource.com) Kontaktnummer: +39-335-7698380



