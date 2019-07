Das Vorangehen des DB-Vorstands um CEO Christian Sewing kommt bei Anlegern gut an: Trotz Milliardenverlusten im Q2 steigt die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) am Donnerstag um bis zu +5,58% auf 7,39 Euro. Dass sich die Kurse von Deutschlands wichtigstem Geldhaus so stark präsentieren - und dabei einen verhaltenen DAX ignorieren - dürfte daran liegen, dass Anleger Gefallen finden am Umstand, dass die Bank in den Q2-Zahlen bereits einen "signifikanten Teil der erwarteten Kosten der Transformation" verbucht hat. Damit fällt der Quartalsverlust mit 3,1 Milliarden Euro zwar höher aus als die erwarteten ...

