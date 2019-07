In den USA läuft die Berichtssaison auf vollen Touren. Gestern Abend, nachbörslich, legte nun der Payment-Spezialist PayPal (WKN: A14R7U) seine aktuellen Quartalszahlen vor. Anschließend fiel die Aktie zeitweise um mehr als -7%, konnte diese Kursverluste inzwischen jedoch schon wieder deutlich eindämmen. Doch waren die vorgelegten Quartalszahlen wirklich so schlecht? Schauen wir uns das doch mal kurz gemeinsam an.

Im abgelaufenen zweiten Fiskalquartal erzielte PayPal einen Umsatz in Höhe von 4,31 Mrd. US-Dollar sowie einen Nettogewinn in Höhe von 823 Mio. US-Dollar respektive 0,69 US-Dollar je Aktie. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag sogar bei 0,86 US-Dollar je Aktie. Damit wurden die Konsensschätzungen der Analysten beim Umsatz leicht verfehlt, dafür jedoch beim Gewinn deutlich übertroffen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Auch das Gewinnwachstum konnte sich sehen lassen, denn die vorgelegten Zahlen entsprechen einem Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr um fast +57%. Insofern tut man sich, trotz der leichten Verfehlung der Umsatzschätzungen, sehr schwer ein Haar in der Suppe zu finden. Und doch haben die Anleger eins gefunden, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Aktie zuletzt, im Vorfeld des Quartalsbericht, schon so deutlich zulegen konnte.

Das Haar in der Suppe ist der Ausblick…

Und dieses Haar in der Suppe, um bei dieser Formulierung zu bleiben, ist der Ausblick. Denn hier zeigte sich das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...