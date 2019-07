Hamburg (www.aktiencheck.de) - Logwin-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG: Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Logwin AG (ISIN: LU1618151879, WKN: A2DR54, Ticker-Symbol: TGHN) unter die Lupe. Die Logwin AG mit Sitz in Grevenmacher (Luxemburg) sei ein international agierender Anbieter von ganzheitlichen Logistiklösungen mit 190 Niederlassungen in 36 Ländern weltweit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...