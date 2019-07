Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Qiagen von 35,10 auf 33,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen hätten zwar die Erwartungen erfüllt, die Jahresprognose habe das Biotech- und Gendiagnostik-Unternehmen jedoch etwas gesenkt wegen eines schwächer als erwartet wachsendes Sequenzierungsgeschäfts in China, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kürten kürzte nun ebenfalls seine Gewinnschätzungen leicht./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 14:08 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2019-07-25/15:18

ISIN: NL0012169213