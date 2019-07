Umweltzonen in Städten sollen die Schadstoffbelastung reduzieren. Da kleine und mittlere Unternehmen ihre Kunden in den Innenstädten noch mit Diesefahrzeugen beliefern, sind sie davon besonders betroffen. Die Urbanisierung fordert besonders in Ballungszentren eine emissionsarme Mobilität. Elektromobilität bietet Alternativen, jedoch sind elektrische Nutzfahrzeuge im Vergleich zum Diesel noch teuer. Das Fahrzeug, das die Partner im Projekt "Baukasten für Ladewagensysteme" einsetzen, lässt sich je nach Transportaufgabe mit einem anderen Aufbau kombinieren: Ein geschlossener Kofferaufbau mit Kühlung und Luftfeuchtigkeitsmesser dient dazu, Lebensmittel zu transportieren. Ein Aufbau ohne Kühlung lässt sich für den Transport von Werkzeugen einsetzen; ein Pritschenaufbau für Baumaterialien.

Da sich der Aufbau flexibel und schnell austauschen lässt, können Unternehmen sogar denselben Fahrzeugunterbau für unterschiedliche Transportaufgaben innerhalb eines Betriebs einsetzen: Fährt beispielsweise ein Schreiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...