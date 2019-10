Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) und Volkswagen Caminh\u00f5es e \u00d4nibus (VWCO), einer der größten Hersteller von Lastkraftwagen und Bussen in Lateinamerika, haben eine langfristige strategische Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. CATL wird umfassende Batterielösungen für die Elektrifizierung von VWCO anbieten, einschließlich der Entwicklung und Herstellung von Batterien sowie des Recyclings und der Sekundärnutzung. Gemäß der Vereinbarung startet die Partnerschaft mit der e-Delivery Elektrofahrzeug-Serie von VWCO, Lateinamerikas ersten zu 100% elektrisch betriebenen Lastleichtkraftwagen. Die mit CATLs Standard LFP (Lithium-Eisen-Phosphat)-Akkupacks ausgestatteten 11- und 14-Tonner e-Delivery-Modelle werden bereits 2020 weltweit auf den Markt kommen.



Neuestes CATL-Standardprodukt für Nutzfahrzeuge zeichnet sich durch eindrucksvolle Nutzung von LFP und CTP aus



Die im Rahmen der Kooperation ausgewählten E-Truck-Modelle werden mit CATLs neuestem Standard-Akkusatz ausgerüstet, der speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich auf Grund der spezifischen LFP-Chemie, die eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und eine hohe Thermal Runaway-Temperatur von bis zu 800°C liefert, durch hervorragende Leistungen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. CATL Akku-Produkte wurden für mehr als 300 Szenarien wie externes Feuer, Vibrationen, stumpfe Gewalt und Zermalmung sowie weitere Gefahren getestet und durch Simulation von Nutzung und Funktion über den Lebenszyklus des Produkts hinweg verifiziert, um zu gewährleisten, dass der Standard-Akkusatz sowohl den lokalen Normen als auch den Anforderungen unterschiedlicher realer Anwendungsszenarien sowie Wasser-/Staubdichtigkeitsklasse IP68 entspricht.



Durch Einsatz der hochmodernen Cell-to-Pack (CTP)-Technologie, die mehr als 70 Kernpatente beinhaltet, konnten konventionelle Modulteile entfernt werden, um die Integrationseffizienz von 75% auf 90% zu steigern, und ultimativ eine System-Energiedichte von bis zu 160Wh/kg mit diesem völlig neuen Produkt zu erzielen. Die Kühlplatte ist bereits integriert, um sicherzustellen, dass der Akkusatz für das heiße und feuchte Klima in Brasilien geeignet ist. Dank hoher Energiedichte, niedrigeren Kosten, längerer Lebensdauer und besserer Effizienz bietet der mit CATL-Akku ausgestattete e-Delivery niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) und eine verbesserte Benutzererfahrung für den Verbraucher.



Internationale Allianz treibt Nutzfahrzeug-Elektrifizierung gemeinschaftlich voran



Die Partnerschaft ist auch Teil des wegweisenden e-Consortiums, einer Allianz zwischen VWCO und ausgewählten Zulieferern, um den Zugang zu Elektrotechnik im Nutzfahrzeugbereich zu erleichtern. Durch die Zusammenarbeit mit VWCO und anderen Partnern in dieser Allianz wird CATL als einziger Lithium-Ionen-Akku-Lieferant fortschrittliche und zuverlässige Batterielösungen anbieten, um gemeinsam ein Ökosystem für Elektromobilität (E-Mobility) aufzubauen.



"Wir sind laufend bestrebt, unsere starke technologische Position und globale Präsenz zu nutzen und hocheffiziente und zuverlässige Technologielösungen für E-Mobility anzubieten. Neben unserem Erfolg im Pkw-Bereich erweitern wir unsere Erfahrung und Expertise nun auch auf elektrisch betriebene Lkw", erklärt Zhou Jia, President von CATL. "Die Zusammenarbeit mit VWCO und die Mitgliedschaft im e-Consortium sind die Schlüsselelemente zur Umsetzung unseres gemeinsamen Engagements für eine globale nachhaltige Entwicklung".



