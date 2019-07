Zürich (awp) - Die Emil Frey Gruppe baut ihre Aktivitäten in der Schweiz weiter aus. Sie übernimmt die Geschäftsaktivitäten der französischen PSA-Gruppe in der Schweiz und in Liechtenstein. Zu den finanziellen Bedingungen werden keine Angaben gemacht. Mit dem Kauf übernimmt die Schweizer Autohandelsgruppe die Importgesellschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...