Zürich (ots) - Die Emil Frey Holding AG bestätigt die am 10. Juli

2019 erfolgte Unterzeichnung eines Kaufvertrages mit der Groupe PSA

für die Schweiz und Liechtenstein.



Gerhard Schürmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Emil Frey

Gruppe bedankt sich beim Management der Groupe PSA für das grosse

Vertrauen und den weiteren Ausbau der erfolgreichen Zusammenarbeit.

Mit dieser Übernahme wird die Emil Frey Gruppe Schweiz markant

gestärkt.



Marcel Guerry, Geschäftsführer der Emil Frey Gruppe Schweiz,

ergänzt: "Vertragsgegenstand sind die Übernahme der

Importgesellschaften Peugeot (Suisse) SA, Citroën (Suisse) SA, Opel

Suisse SA sowie der dazugehörenden eigenen Retailstandorte in Genf,

Renens, Bern und Schlieren mit allen Mitarbeitenden. Der Vollzug wird

unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörde per

31. Oktober 2019 erfolgen.



Auch die 50%-Anteile der Groupe PSA an der gemeinsamen Firma für

den Teilevertrieb von Peugeot, Citroën, DS und Eurorepar in der

Schweiz, Logep AG in Härkingen, werden von der Emil Frey Gruppe

übernommen, welche damit 100% dieses Unternehmens halten wird.



Wir freuen uns, mit einem in Design und Technologie führenden

europäischen Hersteller mit einem für die Zukunft bestens

aufgestellten Modellportfolio eine langfristige Partnerschaft

einzugehen. Peugeot, Citroën, DS und Opel, die heute unter dem Dach

der Groupe PSA vereinten Marken, haben in der Schweiz eine

jahrzehntelange Tradition. Für die vielen Kunden dieser Marken ändert

sich nichts. Alle Verpflichtungen aus Garantie, Service und

Teiledienst werden auch weiterhin vollumfänglich erfüllt."



Künftig wird die Emil Frey Gruppe in der Schweiz auch mit den drei

Marken Peugeot, Citroën und Opel im leichten Nutzfahrzeug-Geschäft

tätig sein und so einen wesentlichen Teil der KMU in der Schweiz

mobil halten.



Als Familienunternehmen im 95. Jubiläumsjahr freut sich die Emil

Frey Gruppe auf eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit

mit den Händlern in der Schweiz und Liechtenstein.



Ziel ist es, den Erfolg dieser traditionsreichen Marken weiter

auszubauen und gemeinsam mit unseren Handelspartnern den bestehenden

sowie künftigen Kunden ein vertrauensvoller Mobilitätspartner zu

sein.



