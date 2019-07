Flugreisen, Stahlhütten, Kraftwerke: Das Geschäft mit der Kompensation von CO2-Sünden boomt wie nie zuvor - doch nicht alle Klimaschutzprojekte halten, was sie versprechen.

Andreas Weckwert ist erst wenige Schritte in seinen Wald getreten, da gehen die Probleme schon los. Irgendwo muss er durch eine Ameisenstraße gelaufen sein. Nun krabbeln die Tierchen an seinen Beinen hoch, unter die Hose, in die Socken, beißen zu. Weckwert versucht sie abzuwischen. "Je kleiner, umso biestiger", schimpft er. Und stapft weiter: "Man muss sie nur loswerden." Es klingt, als meine er nicht nur die Insekten. Sondern auch seine anderen, die größeren Gegner.

Weckwert hat es nicht immer einfach mit diesem Wald, mit diesem Unternehmen. Seit sieben Jahren pflanzen er und sein Team in Togo Bäume, auf einer Fläche von 835 Hektar, ungefähr so viel wie rund 1000 Fußballfelder. 1,5 Millionen Bäume haben sie bereits ausgebracht, einige sind schon 13 Meter hoch, an anderen Stellen werden sie noch überragt vom Elefantengras. "Die wachsen noch", sagt Weckwert. Und retten dann das Weltklima. Das ist Weckwerts Versprechen.

Der 57-Jährige hat in seinem Leben viel unternommen. Er hat als Fotojournalist in Mexiko gearbeitet, Software verkauft, eine Werbeagentur gegründet. Nun ist Weckwert Geschäftsführer von NatureOffice. Einer GmbH, die Klimabilanzen für Unternehmen erstellt, deren Emissionen berechnet und ihnen anschließend CO2-Zertifikate aus seinem Wald im Togo anbietet, mit denen deren eigene Schädigungen des Klimas als abgegolten betrachtet werden können. In der Fachwelt sprechen sie von Klima-Kompensation. Man könnte auch sagen: NaturOffice lizenziert Verschmutzungsrechte - und salviert die Verschmutzer.

Unternehmen und Verbraucher dürfen am einen Ende der Welt der Umwelt freveln, wenn sie sich am anderen Ende der Welt für den Umweltschutz engagieren, das ist die Logik des sogenannten freiwilligen Kompensationsmarktes - und das ist die Geschäftsgrundlage von NatureOffice, einem der Projektentwickler, die mit ihren Klimaschutzprojekten Ausgleichszertifikate verkaufen. Das gemeinsame Versprechen von Politik, Unternehmen und Gutschriftenverkäufern: Wachstum ohne schlechtes Gewissen, ein klimatisches Nullsummenspiel, vielleicht sogar ein Plus für die Umwelt. Am besten, man stellt sich Zertifikateverkäufer als eine Art Waschmaschine für die kleinen und großen Sünden der westlichen Konsumgesellschaft vor.Für Weckwert ist es "das sinnvollste Projekt meines Lebens". Und davon ist nicht nur er überzeugt. Projekte wie in Togo schössen überall auf der Welt "wie Pilze aus dem Boden", sagt Juliette de Grandpré vom WWF; die Zertifizierungsorganisation Gold Standard zählt 1700 laufende Vorhaben. Zwar sind EU-Staaten, Stromerzeuger und auch große Fabriken schon lange Teil des verpflichtenden Handels mit Emissionsrechten, die auch zwischen Unternehmen und Ländern gehandelt werden dürfen. Doch nicht jedes Unternehmen hat Anspruch auf solche Verschmutzungsrechte. Und so boomt der freiwillige Markt als zweite Säule. Ein Drittel der Deutschen, so das Umweltbundesamt (UBA), wüsste inzwischen, was es mit der freiwilligen Klimakompensation auf sich habe. Zertifikateverkäufer wie Atmosfair und myclimate verzeichnen Umsatzrekorde und Wachstumsraten von bis zu 100 Prozent.

Den Großteil der CO2-Gutschriften kaufen Unternehmen. Eine Lufthansa-App lädt Passagiere zur freiwilligen Flugverteuerung und Rettung des Klimas ein. TUI verspricht, all inclusive für den CO2-Ausstoß seiner Urlauber aufzukommen. Shell verkauft Sprit, der die Erde nicht weiter aufheizt. Tatsächlich sind der grünen Werbefantasie keine Grenzen gesetzt. Wir Verbraucher können heute eine klimaneutrale Wurst verzehren, bei der Post einen grünen Brief versenden, mit der Bahn klimaunschädlich reisen. Volkswagen behauptet, sein Elektroauto ID sei CO2-frei hergestellt. Die Allianz, die Deutsche Bank und Munich Re behaupten, CO2-neutral zu wirtschaften. Und auch das Bundesentwicklungsministerium will bis 2020 klimaneutral sein.

Sie alle werden angetrieben von freitags demonstrierenden Schülern, Flugscham-Debatten am Küchentisch und Rekordwahlergebnissen für die Grünen. Laut aktuellen Umfragen ist den Deutschen Nachhaltigkeit inzwischen wichtiger als Wirtschaftswachstum. Sieben von zehn Bürgern halten die Erderwärmung für das größte Problem der Menschheit. Elf Tonnen CO2 jährlich produziert jeder Deutsche im Schnitt - deutlich mehr als Franzosen, Spanier und Italiener; das EU-Mittel liegt bei 8,8 Tonnen.Andererseits treibt das nur die Nachfrage nach den Sühnezertifikaten. Im vergangenen Jahr wurden laut einer Studie des Netzwerks Forest Trends weltweit 42,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verkauft. Das erscheint noch wenig im Vergleich zu den 1,6 Milliarden Tonnen CO2, die im verpflichtenden Markt im vergangenen Jahr handelbar waren. Allerdings ist der Markt mit den freiwilligen Gutschriften in zehn Jahren damit schon um das 140-Fache gewachsen. Die Stimmung in der Branche ist entsprechend ekstatisch. Von "Rekordhöhen" spricht das Informationsnetzwerk Ecosystem Marketplace - und erwartet ein "nie da gewesenes Bedarfslevel an freiwilligen CO2-Kompensationen".

Aber kann es das wirklich geben? Konsum ohne Reue? Die Rettung des Planeten ohne Änderung unseres Lebensstils? Wer sind die Ablasshändler? Zauberer, die das Klima retten? Oder Scharlatane, die bloß erfolgreich unser Gewissen bewirtschaften, die sich grün waschen wollen - und die sich, wie Papst Franziskus meint, der "Heuchelei" schuldig machen?

In die Irre geführt

Fakt ist: Die Emissionen vieler Dax-Konzerne steigen weiter. Das ergab eine Umfrage der WirtschaftsWoche. Ein Drittel der Konzerne hat es nicht geschafft, ihr Geschäftswachstum vom Emissionswachstum zu entkoppeln. Die Lufthansa stieß im vergangenen Jahr zehn Prozent mehr CO2 aus als 2017. Covestro legte um knapp sechs Prozent zu, Thyssenkrupp um drei Prozent. Um dennoch klimafreundlich zu wirken, kauft ein Drittel der Dax-Konzerne mittlerweile Kompensationszertifikate. Obwohl Experten kritisieren, dass viele Projekte dem Klima gar nicht helfen. Dass Zertifikate billiggerechnet, dass die Mittelverwendung der Projektbetreiber intransparent ist, ihre Effizienzkontrolle lax. Dass immer mehr dubiose Klimahändler auf den Markt drängen, die ein reingrünes Gewissen versprechen. Und Fakt ist auch: Der einfache Ablass setzt den alten Leitspruch der Ökopioniere - "vermeiden vor reduzieren vor kompensieren" außer Kraft. Ein Waldprojekt im Amazonas verändert kein Verhalten. Sondern nur eine CO2-Bilanz auf Papier.

Die Gefahr ist "sehr groß, dass das Instrument der Kompensation missbraucht wird", sagt WWF-Expertin Juliette de Grandpré. Die bisherigen Klima-Kompensations-Programme der Luftfahrt seien "in ihrer jetzigen Ausgestaltung" als alleinige Maßnahmen "nicht ausreichend, um in angemessenem Umfang zu den international vereinbarten Klimazielen beizutragen", heißt es von der Bundesregierung. Und selbst Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer von Marktführer Atmosfair, sieht ein, "dass sich die Branche selbst diskreditiert durch zweifelhafte Angebote". Es scheint, als fahre die gute Idee von der Wiedergutmachung unvermeidlicher Klimasünden gerade vor die Wand. Wie konnte es dazu kommen?

Kapitel 1: Die Sünder

Ein Backsteingebäude im Zentrum von Stockholm. Früher war in diesen Mauern eine Brauerei untergebracht, heute soll hier die Klima-Revolution der Tourismusbranche beginnen. Sie ist für acht Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Vier Geschosse, viel freier Raum, 400 gut gelaunte Mitarbeiter und ein Büroroboter namens Pepper 2E - die Skandinavien-Zentrale der TUI. Geschäftsführer Alexander Huber bittet in ein gläsernes Besprechungszimmer und setzt eine ernste Miene auf.

Huber möchte über ein neues schwedisches Wort sprechen, über "Flygskam", also Flugscham. Hier in Stockholm begann Greta Thunberg ihre Kampagne zur Rettung des Weltklimas, hier in Schweden merkte Huber, dass die bedenkenlose Viel-, Billig-, Urlaubsfliegerei nicht mehr schick ist. "Scham zu fühlen, erschrocken zu sein löst kein Problem. Die Welt wäre nicht besser, wenn es keinen Tourismus gäbe. Deshalb haben wir gehandelt", sagt Huber.

Seit Mai kompensiert TUI Nordic die CO2-Emissionen der konzerneigenen 2000 Flugstrecken und 200 Hotels. Auf eigene Rechnung. Wie viel Geld das dem Konzern wert ist? Huber schweigt. Aber was man mit dem Geld anstelle, das sagt er gern: Es fließe der NGO South Pole zu, die Sonnen-, Windkraft-, Wasser- und Biogasprojekte in Indien, Thailand und Vietnam betreibe. Seine Vision sei es, bis 2030 auf den nordischen Märkten "klimaneutral" zu sein.Wind- und Wasserkraftprojekte als Klimakompensation sind unter Umweltschützern sehr umstritten: Der Markt für Windparks und Solaranlagen würde sich auch ohne den Ablasshandel entwickeln, lautet der Vorwurf. Huber sagt, sein Kompensationsmodell sei "nur ein Baustein" der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie.

Als Ökopionier feiert sich auch die Deutsche Bahn. Sie wirbt gern mit "100 Prozent Ökostrom"; Konzernchef Richard Lutz hat sich gerade im "Spiegel" als "den ...

