Die Eurozone wird nach Einschätzung des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, trotz hoher Konjunkturrisiken wohl nicht in eine Rezession abrutschen. Das Risiko einer Rezession sei insgesamt "relativ niedrig", sagte Draghi am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Allerdings verwies der Notenbankchef auf Belastungen für die konjunkturelle Entwicklung durch geopolitische Risiken und den Protektionismus.

Zuvor hatte die Notenbank die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die EZB öffnete allerdings angesichts düsterer Wirtschaftsaussichten und schwacher Inflation die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik./jkr/jsl/fba

