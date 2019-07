Die NordLB hat BASF nach detaillierten Quartalszahlen und den zuvor schon gekappten Jahreszielen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 68 Euro gesenkt. Analyst Thorsten Strauß korrigierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Chemiekonzern nach unten. Nun sieht er für die Aktie nicht mehr viel Kurspotenzial. In der durch Unsicherheit geprägten Lage sei es aber wichtig, dass das Portfolio wie geplant optimiert und die Effizienz erhöht wird./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 14:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 14:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0158 2019-07-25/16:00

ISIN: DE000BASF111