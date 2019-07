++ EZB-Zinsentscheid im Rahmen der Erwartungen - keine Veränderung ++ Euro steigt erst leicht an und wertet dann ab ++ Pressekonferenz von Mario Draghi beginnt um 14:30 Uhr ++Die Europäische Zentralbank ließ die Zinsen wie allgemein erwartet unverändert, der EUR stieg erst an und gab dann seine leichten Kursgewinne schnell wieder ab. Folgende Punkte sollten berücksichtigt werden: - Zinsen sollten so lange wie nötig auf dem aktuellen oder niedrigeren Niveau bleiben - EZB ist entschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...