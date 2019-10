marktEINBLICKE um 12: Anleger warten ab - VW mit starken Zahlen

Wie bereits am Vortag tritt der DAX am Mittwoch auf der Stelle. Anleger halten sich im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank Fed am heutigen Abend mit Neuinvestitionen zurück. Damit bleibt beim DAX nach wie vor der Fokus auf der runden 13.000-Punkte-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.903 MDAX +0,0% 26.291 TecDAX -0,1% 2.808 SDAX +0,0% 11.549 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.616

Die Topwerte im DAX sind Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Die Aktie von Fresenius Medical Care und Fresenius erhalten weiterhin Auftrieb durch die jüngst veröffentlichten, positiven Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Im Fokus standen auch die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: 766403) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Während Deutschlands größte Privatbank im dritten Quartal einen hohen Verlust verbuchte, konnte VW den Gewinn und den Umsatz deutlich steigern.

