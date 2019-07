Mainz (ots) - Woche 32/19 Samstag, 03.08.



Bitte Programmänderungen beachten:



22.15 Repo Men



Remy Jude Law Jake Forest Whitaker Carol Carice van Houten Beth Alice Braga Frank Liev Schreiber Peter Chandler Canterbury



Regie: Miguel Sapochnik USA 2010



23.55 All Is Lost - Überleben ist alles (All is Lost) USA 2012



1.30 neoriginal Mord im Mittsommer Heute Nacht bist du tot Nach den Romanen von Viveca Sten (vom 8.1.2016)



Thomas Andreasson Jakob Cedergren Nora Linde Alexandra Rapaport Mia Holmgren Sandra Andreis Pernilla Ane Dahl Torp Harald Lars Amble Monica Louise Edlind Margit Anki Lidén Simon Lion Mon H. Wallén Anna Ping Mon H. Wallén Jonas Stefan Gödicke Henrik Jonas Malmsjö Annika Annika Olsson Susanna Tanja Lorentzon Vera Saga Samuelsson und andere



Musik: Fredrik Emilson Kamera: Trolle Davidson, Misio Mokrosinski Drehbuch: Camilla Ahlgren, Hans Rosenfeldt Regie: Niklas Ohlson, Mattias Ohlsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International AB in Kroprod. mit TV 4, ZDF, TV2 Norge, Shine International, DR und YLE und ZDF Enterprises Schweden 2014



3.25 neoriginal Midnight Sun Die Todesliste 5.15 Der letzte Zeuge Der Fluch der verlorenen Schätze



(Der Spielfilm "Jagd durch London" und dessen WH werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. "Neu im Kino" und "Der letzte Zeuge - Die sich nach Liebe sehnen" entfallen).



Mittwoch, 07.08.



Bitte Programmänderungen beachten:



6.50 Terra X Tauchfahrt in die Vergangenheit Chinas Erben - Handelskrieg auf hoher See (vom 3.7.2012) ...



2.00 Die Deutschen II August der Starke und die Liebe (vom 27.11.2010)



Deutschland 2010



("Terra X: Die Welt der Mumien" und "Terra X: Der Playboy auf dem Sachsenthron" entfallen).



